Лекция «Мозг и творчество». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Искусство является важнейшим инструментом не только формирования личности, но и выстраивания самой нейронной сети. Мозг человека, приобщённого к искусству, отличается от мозга «компьютерного человека» и способен к творчеству и прорывам не только в самом искусстве, но и в науке или социальной сфере – благодаря широте и богатству ассоциаций. Человек способен понимать и использовать множество языков: вербальный, жестовый, математику, музыку, изображения,– и они не переводятся друг на друга. Всё это – системы, обеспечивающие сложнейший семиотический мир, по важности для человека не уступающий миру физическому. От содержания и структуры этого мира зависят индивидуальные и социальные пространства, их стабильность и развитие.



Лекция «Мозг и творчество» слушать на видеосервисе Wink.