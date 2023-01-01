Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Мир меняется необратимо. Ключевую роль в будущем играет искусственный интеллект и скоро мы будем вынуждены выбирать между большими возможностями и большими же опасностями. Как нам не потерять контроль над реальностью? Чей мозг сильнее? Что говорят об этом последние научные данные? Стоит ли б�ояться революции роботов? Человечеству придется пересмотреть базовые этические нормы, ценности и смыслы. Об этом – на лекции профессора, нейролингвиста и главного российского специалиста в области мозга и мышления Татьяны Черниговской.



Лекция «Мозг и искусственный интеллект» слушать на видеосервисе Wink.