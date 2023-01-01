Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская
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Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская

Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология82 мин12+
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Сюжет

Мир меняется необратимо. Ключевую роль в будущем играет искусственный интеллект и скоро мы будем вынуждены выбирать между большими возможностями и большими же опасностями. Как нам не потерять контроль над реальностью? Чей мозг сильнее? Что говорят об этом последние научные данные? Стоит ли бояться революции роботов? Человечеству придется пересмотреть базовые этические нормы, ценности и смыслы. Об этом – на лекции профессора, нейролингвиста и главного российского специалиста в области мозга и мышления Татьяны Черниговской.

Лекция «Мозг и искусственный интеллект» слушать на видеосервисе Wink.

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