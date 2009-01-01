Лекция «Кукольный театр как лекарство для психики». Ирина Медведева
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Лекция «Кукольный театр как лекарство для психики». Ирина Медведева

Лекция «Кукольный театр как лекарство для психики». Ирина Медведева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота109 мин12+

Сюжет

Кукольный театр как лекарство для психики. Лекция психолога и педагога Ирины Яковлевны Медведевой. Ирина Яковлевна Медведева – психолог, драматург, член Союза писателей России, директор Института демографической безопасности (Москва), сопредседатель Международного общества артпедагогов и арттерапевтов «Метаморфоза» (Москва). В своей лекции И. Я. Медведева рассказывает о созданном совместно с Т. Л. Шишовой методе арттерапии, где театральное искусство помогает не только развивать лучшие качества души ребенка, но и является действенным инструментом коррекции проблем поведенческого развития. © Ирина Медведева, 2009 © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009

Лекция «Кукольный театр как лекарство для психики» слушать на видеосервисе Wink.

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