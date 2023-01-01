Лекция «Куда мы попали?». Т. В. Черниговская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человечество заблудилось, потерялось в пространстве и времени… Бродит по планете как неприкаянное. Даже и не бродит, а носится. Куда бежит? За Мичуриным, призывавшим не ждать милостей от природы, а брать их у неё, довольно агрессивно. Ну вот природа и ответила: поставила на паузу сразу всё. Причём очень эффективно. Время задуматься…



Лекция «Куда мы попали?» слушать на видеосервисе Wink.