Лекция «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый из нас настойчиво ищет счастья. Но что это такое? Идеальные условия существования? Любовь? Деньги? Самореализация? Мы рассмотрим этот вопрос не с философских позиций, как это обычно бывает, а с позиций нейрофизиологии, то есть предельно серьезно. Ответ у науки на поставленный вопрос есть, осталось только посмотреть правде в глаза… Как ученые исследовали «счастье» и к каким выводам они пришли? Какие базовые потребности определяют наше чувство «счастья»? Что угрожает нашему счастью? Есть ли счастье в любви? Сколько денег нужно для счастья? Может ли работа нас осчастливить? В фильме «Матрица» братьев (теперь сестер) Вачовски лидер местного Сопротивления господин Морфеус предлагает хакеру Нео на выбор две таблетки: одну – красную, таблетку правды, и вторую – синюю, таблетку заблуждений и сладкой дремы. На лекции будет предложена «красная таблетка», предстоит выход из «Матрицы». И да, это можно расценивать как предупреждение!



Лекция «Красная таблетка слушать на видеосервисе Wink.