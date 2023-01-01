Лекция «Красная таблетка – 2. Вся правда об успехе». Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что наука о мозге говорит нам об «успехе» – и что такое «успех» на самом деле? Насколько счастливы те, кто видится нам «успешными», и в чeм причина их неудержимой энергии? «Как достичь успеха?» – вот, кажется, главный вопрос современности. Писатели, мотивационные ораторы, бизнесмены, киноактeры – все рассказывают свои истории об успехе и о том, как к нему прийти. Но почему же эти рассказы мало кому помогают? И почему никто не может толком объяснить, что такое этот долгожданный «успех»? Главная причина, конечно, в том, что мы – это наш мозг. И именно нашему мозгу придeтся чего-то достигать, решать наши проблемы и добиваться выдающихся (или не очень) результатов. Выходит, что сначала надо выяснить, что из себя представляет наш мозг – а там и с «успехом» можно разобраться. Если рецепт «успеха» всe-таки есть, то где же его искать?



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