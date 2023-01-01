Лекция «Как научить мозг учиться». Татьяна Черниговская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нам пора обсудить – как воспользоваться знаниями о мозге, чтобы научить людей учиться! Попробуем оптимизировать процесс извлечения информации из внешнего, а также из внутреннего мира. Будем учиться искать информацию и правильно ее упаковывать. И вообще выполнять интеллектуальную работу наиболее эффективно. Потому что лучшее, что умеет ее делать – это не компьютер, а наш мозг. Если бы нам удалось узнать все его тайны – это помогло бы нам иначе организовать образование, иначе воспитывать детей и изменить многое и в своей жизни. Но кое-что мы уже знаем. И это знание надо использовать!



Лекция «Как научить мозг учиться» слушать на видеосервисе Wink.