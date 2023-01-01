Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская
Wink
Аудиокниги
Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская

Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

2018, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология97 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

«Мы смотрим глазами, а видим мозгом, мы слушаем ушами, а слышим мозгом, мозг должен быть подготовлен к искусству!»,– считает Татьяна Черниговская. Знаменитый учёный в области нейронауки и психолингвистики, теории сознания, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ – Татьяна Черниговская. Уже 40 лет она изучает мозг и его процессы и всегда говорит о том, что мозг – самый загадочный орган в нашем организме. При этом люди искусства и те, кто его воспринимают обладают невероятным богатством, которое раскрывает дремлющие в обычное время участки мозга и открывают невероятные перспективы. Что происходит с нашим мозгом во время общения с искусством? Почему это необходимо каждому? И почему собаки не ходят в музей? Узнаем на лекции Татьяны Черниговской «Как искусство влияет на мозг».

Лекция «Как искусство влияет на мозг» слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг