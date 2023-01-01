Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

«Мы смотрим глазами, а видим мозгом, мы слушаем ушами, а слышим мозгом, мозг должен быть подготовлен к искусству!»,– считает Татьяна Черниговская. Знаменитый учёный в области нейронауки и психолингвистики, теории сознания, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ – Татьяна Черниговская. Уже 40 лет она изучает мозг и его процессы и всегда говорит о том, что мозг – самый загадочный орган в нашем организме. При этом люди искусства и те, кто его воспринимают обладают невероятным богатством, которое раскрывает дремлющие в обычное время участки мозга и открывают невероятные перспективы. Что происходит с нашим мозгом во время общения с искусством? Почему это необходимо каждому? И почему собаки не ходят в музей? Узнаем на лекции Татьяны Черниговской «Как искусство влияет на мозг».



Лекция «Как искусство влияет на мозг» слушать на видеосервисе Wink.