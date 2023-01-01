Лекция «Если отношения не получаются». Елена Новоселова
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Лекция «Если отношения не получаются». Елена Новоселова

Лекция «Если отношения не получаются». Елена Новоселова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Психология78 мин16+

Сюжет

В любых отношениях рядом с теплом и счастьем живет потенциальная боль – от мысли, что эти отношения могут закончиться, от страха предательства или измены. Из-за этого многие люди отказываются от близкого общения и отношений, стараясь оградить и свое без того непростое существование от еще худших уколов судьбы. С психологом Еленой Новоселовой поговорим о том, почему в наше время так сложно вступать в отношения, а одиночество становится все более распространенным явлением. Обсудим: – откуда берется страх близости с другим человеком; – как снова начать доверять близким; – можно ли не бояться одиночества и всегда оставаться собой; – что делать, чтобы новые отношения не обрывались, а получали развитие. «Вступая в отношения, не ставьте сразу на карту всю жизнь, оставайтесь собой – и с собой. Эта осознанность, понимание себя и своего пути позволяют нам переживать любые бури, любые эмоции. Они же дарят нам гармонию и возможность любить другого человека», – говорит Елена Новоселова. Елена Новоселова – психолог с большим стажем, консультант, популярный эксперт по семейным отношениям, автор книг и ведущая авторских проектов на телевидении и радио. Член Российской психотерапевтической лиги. Постоянный автор «Прямой речи».

Лекция «Если отношения не получаются» слушать на видеосервисе Wink.

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