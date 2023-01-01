Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев
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Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев

Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология109 мин12+

Сюжет

Дискуссия трех ведущих российских экспертов о том, как мозг человека воспринимает музыку – это событие, которое наверняка натолкнет на новые мысли и идеи. Мы встретимся в Концертном Зале им. П.И. Чайковского, поэтому без музыки не обойтись: дискуссия пройдет в сопровождении фортепиано. Музыковед и пианист Ярослав Тимофеев, психолингвист Татьяна Черниговская и психофизиолог Александр Каплан попробуют определить, почему именно музыка оказывает на слушателя такое сильное воздействие. – Как мозг отличает музыку от немузыки (сигналов, шумов, речи)? – Почему многие используют музыку как терапию, как самого близкого собеседника? – Чем восприятие живой музыки отличается от восприятия звукозаписи? На эти и другие вопросы о влиянии музыки точных ответов пока нет, но в спорах рождается истина. И у вас есть счастливый шанс присутствовать при ее рождении! Такое нельзя пропустить! Ярослав Тимофеев – музыковед, лектор, композитор, музыкант, ведущий концертов Московской филармонии. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Музыкальный критик и главный редактор журнала «Музыкальная академия». Член жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска». Участвовал в подготовке церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в качестве музыкального консультанта. Татьяна Черниговская – ведущий специалист в области когнитивных наук (психолингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии) в России и за рубежом. Доктор филологических и биологических наук, профессор, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ, постоянный спикер лектория «Прямая речь». Александр Каплан – психофизиолог, один из самых известных экспертов по исследованиям мозга в России. Доктор биологических наук, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, постоянный спикер лектория «Прямая речь».

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