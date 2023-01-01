Лекции по истории философии. Книги 1-3. Георг Гегель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гегель Георг Вильгельм Фридрих – один из величайших мыслителей Европы. Творчество Гегеля является вершиной развития немецкой классической философии и одной из поворотных точек развития европейской философии в целом. "Лекции по истории философии" Гегеля остаются и сегодня одним из тех трудов без знакомства с которыми невозможно понимание истории и современного состояния гуманитарных наук. "Лекции", подготовленные на основе курсов, получивших печатную форму лишь после смерти автора, идеально сочетаются с аудио-форматом: аудиокнига возвращает лекционному курсу его изначальную – устную – форму.



Лекции по истории философии слушать на видеосервисе Wink.