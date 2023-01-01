Лекции по эстетике. Георг Гегель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы склонны полагать, что красота – субъективна, недаром говорят, что красота – в глазах смотрящего. Так ли это, или существуют критерии и принципы, по которым мы отделяем прекрасное от некрасивого? Чтобы ответить на этот вопрос, великий немецкий философ Георг Гегель углубится в историю художе�ственной культуры и разберет влияние эстетики на наше сознание. Лекции автора на протяжении столетий не теряют значимости и являются классическим образцом философской мысли.



Лекции по эстетике слушать на видеосервисе Wink.