Лекции по эстетике. Георг Гегель
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Лекции по эстетике. Георг Гегель

Лекции по эстетике. Георг Гегель (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература300 мин12+

Сюжет

Мы склонны полагать, что красота – субъективна, недаром говорят, что красота – в глазах смотрящего. Так ли это, или существуют критерии и принципы, по которым мы отделяем прекрасное от некрасивого? Чтобы ответить на этот вопрос, великий немецкий философ Георг Гегель углубится в историю художественной культуры и разберет влияние эстетики на наше сознание. Лекции автора на протяжении столетий не теряют значимости и являются классическим образцом философской мысли.

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