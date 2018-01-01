Лекок, агент сыскной полиции. Эмиль Габорио (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаете ли вы, что у знаменитого Шерлока Холмса был не менее гениальный предшественник? Нет? Тогда обязательно послушайте аудиоверсию романа Эмиля Габорио «Лекок, агент сыскной полиции». «Этот продукт фантазии непревзойденного мастера полицейского детектива, – настоящий гений сыска!» – С этих слов начиналась рецензия на книгу Эмиля Габорио в самой популярной газете Франции XIX века. «Вы держите в руках шедевр криминального романа!» – продолжал расточать комплименты впечатлительный журналист. И был прав! Детективы Габорио раскупались c невероятной быстротой. Ими зачитывались все: от простых лавочников до особ королевских кровей. Чем же так пленил XIX век месье Лекок? Изощренный ум, изысканная логика, дедуктивный метод – вот то, что помогало сыщику расследовать самые невероятные преступления. ©



Лекок, агент сыскной полиции слушать на видеосервисе Wink.