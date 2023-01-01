Лекарство от меланхолии. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда все потеряно, остается надежда», – утверждает герой одного из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему сборнику «Лекарство от меланхолии», на страницах которого всегда найдется место для грустных улыбок и добрых чудес. Книга представляет собой оригинальный авторский сборник, в который вошли девятнадцать рассказов, среди них «Дракон», «Берег на закате», «Пришло время дождей», «Улыбка», «Земляничное оконце» и другие.



Лекарство от меланхолии слушать на видеосервисе Wink.