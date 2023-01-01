Легкие шаги безумия. Полина Дашкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маньяк-убийца задержан и осужден. Но что это – торжество правосудия или роковая ошибка?.. Ведь череда необъяснимых смертей продолжается. Очевидно, за спиной маньяка скрывается некто, искусно манипулирующий людьми и не останавливающийся ни перед чем… Многие судьбы вновь и вновь переплетаются в кровавом клубке событий…



Легкие шаги безумия слушать на видеосервисе Wink.