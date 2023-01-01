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Легкие шаги безумия. Полина Дашкова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы889 мин12+
Сюжет
Маньяк-убийца задержан и осужден. Но что это – торжество правосудия или роковая ошибка?.. Ведь череда необъяснимых смертей продолжается. Очевидно, за спиной маньяка скрывается некто, искусно манипулирующий людьми и не останавливающийся ни перед чем… Многие судьбы вновь и вновь переплетаются в кровавом клубке событий…
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