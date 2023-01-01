Легенды о происхождении власти. Мультатули (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эдуард Доувес Деккер – знаменитый голландский писатель, о котором в нашей стране знают обидно мало. Он много лет прожил в азиатских колониях, служил чиновником в Индонезии, на островах Суматра и Ява. Везде сталкивался с несправедливостью и обманом. Когда туземцы подняли бунт против вице-короля Нидерландов, писатель поддержал восставших. Позднее, вернувшись в Европу, он обличал в своих книгах колониальную политику, из-за чего был холодно принят в родной стране и вынужден был скитаться по городам Франции и Германии. Тогда же он взял псевдоним Мультатули – на латыни это значит «многострадальный». Переводчик этой книги Александра Чеботаревская так писала об авторе рассказов: «Его жизнь – сплошной моральный и интеллектуальный творческий порыв. Он, подобно Льву Толстому, принадлежит к числу тех людей, у которых „великие мысли исходят из сердца“. Его произведения, действительно, напоены кровью их творца, пережиты и выстраданы. Простой, непосредственный тон его произведений оказал сильное влияние на стиль и обороты его родного языка. Многие из выражений ещe при жизни его сделались народными поговорками. Мультатули обладал удивительною способностью выражать ясно то, что другими лишь смутно чувствовалось. Ему выпали на долю все унижения мелочной нищеты, вплоть до просьбы о куске хлеба. Но этою бедностью он обогатил свой народ. У ног этого нищего был весь мир…»



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