Легенды о Христе. Сельма Лагерлеф (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитой шведской писательница, первой женщины-лауреата Нобелевской премии по литературе (1909) Сельмы Лагерлeф – «Легенды о Христе». «Когда мне было пять лет, меня постигло очень большое горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала: умерла моя бабушка. До самой своей кончины она проводила дни, сидя в своей комнате на угловом диване и рассказывая нам сказки. Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети, тихо сидели возле нее и слушали. Чудесная это была жизнь! Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам. Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые как снег волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок. Помню еще, что, кончив рассказывать какую-нибудь сказку, она обыкновенно опускала свою руку мне на голову и говорила: – И все это такая же правда, как то, что мы сейчас видим друг друга.» «Легенды о Христе», Сельма Лагерлeф ©



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