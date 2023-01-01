Легенды Невского проспекта 20 лет спустя, или это я все придумал. Михаил Веллер (книга, 2020) слушать онлайн

Двадцать лет тому назад увидела свет книга популярнейшего российского автора Михаила Веллера «Легенды Невского проспекта». Спустя годы, в теплой дружеской обстановке творческого вечера автор решил впервые поведать поклонникам своего литературного таланта, как это было. Михаил Веллер рассказал о том, как рождалась книга, кто был источником вдохновения и прототипами героев, как книга обретала свое место на полках магазинов и в сердцах миллионов читателей. Удивительный рассказ о творческом поиске, ошибках и свершениях не оставит равнодушным никого из тех, кто решит уделить время для прослушивания этой аудиокниги. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Легенды Невского проспекта 20 лет спустя, или это я все придумал слушать на видеосервисе Wink.