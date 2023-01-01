WinkАудиокнигиЛегенды и мифы Древней Греции. Выпуск I. Николай Кун
Легенды и мифы Древней Греции. Выпуск I. Николай Кун (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература560 мин12+
Сюжет
Книга Николая Альбертовича Куна, известного историка и педагога, профессора МГУ, «Легенды и мифы Древней Греции» – самое известное собрание легенд и преданий классического эпоса. Это настольная книга для детей и взрослых не только в нашей стране ее перевели на многие языки мира еще при жизни автора. В первом томе – замечательные истории обитателей Олимпа, а также тех, кого они награждали или наказывали по своему усмотрению: непобедимого Геракла, мужественного Прометея, гордого Тантала, Дедала и Икара, Орфея и Эвридику.
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