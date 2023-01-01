Легенды и мифы Древней Греции. Николай Кун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Легенды и мифы Древней Греции» – удивительная нестареющая книга Николая Альбертовича Куна, одного из авторитетных советских ученых первой половины ХХ века, занимавшегося изучением древнегреческой культуры. Вы услышите научно-популярный пересказ древних мифов о фантастических существах: божествах, чудовищах, героях, будто бы обитавших в незапамятные времена в Греции и прилегающих к ней странах бассейна Эгейского моря. Подробное и увлекательное изложение сюжетов позволит вам как бы воочию увидеть события, отстоящие от нас на многие тысячелетия. Происхождение мира и богов, Рождение Зевса, Зевс свергает Крона Борьба Зевса с Тифоном, Олимп, Посейдон и божества моря, Царство мрачного Аида Гера, Ио, Рождение Аполлона, Борьба Апполона С Пифоном и основание дельфийского оракула Дафна, Аполлон у Адмета, Аполлон и музы, Сыновья Алоэя, Марсий Асклепий, Артемида, Актеон, Рождение Афины, Арахна, Гермес Гермес похищает коров Аполлона, Арес, Афродита, Пигмалион, Нарцисс Адонис, Эрот, Гименей, Гефест, Деметра и Персефона, Похищение Персефоны Аидом Триптолем, Эрисихтон, Ночь, Луна, Заря и Солнце, Фаэтон Рождение и воспитание Диониса, Дионис и его свита, Ликург, Дочери Миния Тирренские морские разбойники, Икарий, Мидас, Пан, Пан и Сиринга Состязание Пана с Аполлоном, Пять веков, Девкалион и Пирра, Прометей Пандора, Эак, Данаиды, Рождение Персея, Персей убивает горгону Медузу Персей и Атлас, Персей спасает Андромеду, Свадьба Персея, Возращение Персея на Сериф Персей в Аргосе, Сизиф, Беллерофон...Слушайте книгу.



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