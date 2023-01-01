Легенды и мифы Древней Греции. Николай Кун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как все дороги ведут в Рим, так истоки европейской культуры находятся в Древней Греции. Ее легенды и мифы поведают вам о могучем Зевсе и прекрасной Афродите, о смелом Аполлоне и влюбившемся в собственное творение Пигмалионе, о воительнице Афине Палладе и превращающем все в золото царе Мидасе. �Олимп, аргонавты и Троя оживут перед вашими глазами, вновь напомнят о нетленных ценностях и безответных вопросах бытия.



Легенды и мифы Древней Греции слушать на видеосервисе Wink.