Легенда о сонной лощине. Вашингтон Ирвинг (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Новелла «Легенда о Сонной лощине – пожалуй, самое знаменитое произведение выдающегося американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859), вошедшее в мировой фонд литературы и многократно экранизированное. Изящный рассказ уверенно балансирует на грани мистики и реальности, фантастики и юмора.



Легенда о сонной лощине слушать на видеосервисе Wink.