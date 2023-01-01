WinkАудиокнигиЛегенда о сонной лощине. Вашингтон Ирвинг
Легенда о сонной лощине. Вашингтон Ирвинг (книга, 2015) слушать онлайн
2015, Аудиокнига
Фэнтези, Ужасы и мистика80 мин16+
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Сюжет
Новелла «Легенда о Сонной лощине – пожалуй, самое знаменитое произведение выдающегося американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859), вошедшее в мировой фонд литературы и многократно экранизированное. Изящный рассказ уверенно балансирует на грани мистики и реальности, фантастики и юмора.
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