Легенда о Подкине Одноухом. Киран Ларвуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Победитель книжной премии Blue Peter Book Award 2017 года, присуждаемой телеканалом BBC с 2006 года. Белоснежное одеяло покрывает широкие склоны холмов, известных как Острый хребет. Шурх-шорх. Шурх-шорх. Кто-то бредeт по глубокому снегу, и звук тяжелых шагов далеко разносится в ночной тиши. В канун Куманельника, праздника зимнего солнцестояния, в нору под названием Торнвуд пришел бард. У него на плечах была только истрепавшаяся в странствиях одежда, а в голове бессчетные сказания. И одно из них он приготовил для любопытных крольчат, которые притихли у очага в предвкушении рассказа. Это история о Подкине Одноухом – кролике, ставшем таким великим, что о храбрости его вот уже многие годы складывают легенды. Начинается она в заснеженном лесу, когда он, его сестра Паз и братишка Пик, оставшись без крова и родителей, бегут от самого жестокого врага в их землях. Избалованному и рассеянному Подкину предстоит собраться с духом, стать вождем и защитить свою семью…



Легенда о Подкине Одноухом слушать на видеосервисе Wink.