Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт (книга, 2022) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию исторический роман знаменитого английского писателя Вальтера Скотта «Легенда о Монтрозе» (1819), входящий в серию «Рассказы трактирщика». Роман повествует о восстании выдающегося шотландского полководца Монтроза в 1645 году против шотландского парламента.



Легенда о Монтрозе слушать на видеосервисе Wink.