Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт
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Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт

Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Классика, Современная проза608 мин12+
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О книге

Предлагаем вашему вниманию исторический роман знаменитого английского писателя Вальтера Скотта «Легенда о Монтрозе» (1819), входящий в серию «Рассказы трактирщика». Роман повествует о восстании выдающегося шотландского полководца Монтроза в 1645 году против шотландского парламента.

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Жанр
Классика, Приключения, Современная проза, Учебная и научная литература
Время
608 мин / 10:08

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