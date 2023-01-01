WinkАудиокниги�Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт
Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Классика, Современная проза608 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
О книге
Предлагаем вашему вниманию исторический роман знаменитого английского писателя Вальтера Скотта «Легенда о Монтрозе» (1819), входящий в серию «Рассказы трактирщика». Роман повествует о восстании выдающегося шотландского полководца Монтроза в 1645 году против шотландского парламента.
Легенда о Монтрозе слушать на видеосервисе Wink.