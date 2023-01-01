Ледяные боги. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Что может испытывать человек, лежа на жертвенном камне, зная, что сердце его через секунду будет вырезано из него обсидиановым ножом? («Дочь Монтесумы») Что может ощутить карлик, вскормленный волчицей, вглядываясь, в бесконечность ослепительной холодной белизны? («Ледяные боги») Что почувствует, как поведет себя человек на самой грани жизни и смерти? Только такие вопросы увлекают воображение Райдера Хаггарда. Романтика экстремальных положений, любовь на разрыв аорты, ненависть, оставляющая на поверхности лишь победителя! Мир без полутонов и нюансов, жестокий, яростный и прекрасный – единственный мир Хаггарда. А в этом романе – еще более обнаженный и безжалостный, первобытный, а следовательно так близкий и понятный современному жителю этого безумного, безумного, безумного мира!
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