Ледяной лес. Ха Чиын (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мистический фэнтезийный сюжет, основанный на редкой в Корее классической музыке! Необычный мир на стыке магии, музыки и смерти В Священном городе Эдене, где правит бог музыки Мотховен, каждые три года на самой заветной сцене для музыкантов проходит «Конкурс де Моцерто». За звание самого талантливого музыканта соперничают лучшие из лучших, но уже более девяти лет никто не может превзойти Антонио Баэля – молодого гениального скрипача. Его игрой восхищается весь город, а больше всех молодой пианист Коя де Морфе, мечтающий добиться его признания. Любовь публики не вызывает у Антонио никаких эмоций, у него есть лишь одна цель, известная только ему, и он изо всех сил старается ее достичь. Однажды в руки Баэля попадает легендарная скрипка Аврора, которая считалась утерянной в течение тридцати лет, и, по легенде, каждый, кто сыграет на ней, погибнет. Настолько ли Баэль гениален, чтобы сыграть на белой скрипке и выжить? И как с ним связана череда загадочных убийств, которые происходят в городе, обреченном на гибель оракулом? Все ответы ведут к таинственному Ледяному лесу…



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