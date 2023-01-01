Ледяной дом. Иван Лажечников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И. И. Лажечников (1792-1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С.Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: "…поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык". Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников. Это было в то время, когда Анна Иоанновна восстановила Тайную канцелярию, ведавшую сыском и вершившую дела методами заплечного дознания, когда атмосфера страха и недоверия стала обыденностью, а расчетливый и бездушный фаворит императрицы Бирон везде чувствовал угрозу своей власти. Кабинет-министр Артемий Петрович Волынской оказался одним из немногих, кто нашел в себе смелость противостоять замыслам и интригам зловещего временщика. Куда сложнее оказалось сделать выбор между двумя женщинами: красавица севера и восточная жемчужина, супружеская преданность и свободная, обретающая оправдание в своей глубине и бескорыстии страсть – кто из них перетянет в свою сторону пылкую и непостоянную душу Волынского?



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