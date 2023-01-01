Ледяная принцесса. Цена власти. Сергей Садов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Садов – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных литературных циклов. Предлагаем аудиоверсию третьего и заключительного романа из его серии книг «Ледяная принцесса». Дети порой бывают жестоки, а уж если чадо наделёно магическим даром, то шутить с ним точно не стоит. Ледяная принцесса Лейнара отомстит любому, кто доставит ей неприятности, будь то профессор магии или ученики российской школы. Мало кто знает, что Лейнара перемещается между мирами, а её сердце жаждет лишь мести и ждёт, когда настанет час отмщения. В книге, завершающей трилогию, героиня и её друзья оказываются в эпицентре борьбы за власть, и именно принцессе придётся осознать цену власти и заплатить по счетам. Подробности – в аудиокниге.



Ледяная принцесса слушать на видеосервисе Wink.