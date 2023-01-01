Ледяная колыбель. Джеймс Роллинс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Урт – мир, взращенный Матерью Снизу под ликом Отца Сверху. Одна его половина выжжена солнцем, вторая погружена в вечную стужу. Здесь можно жить лишь на узкой полосе между мертвыми полушариями, именуемой Венцом. Сегодня эта суровая планета в опасности. Но в какой части мира сокрыта тайна его уничтожения? Юная ясновидящая. Принц-в-чулане. Проклятый Рыцарь. Беглый каторжник. Их объединила грядущая катастрофа, и только они могут спасти планету. Для этого им пришлось разделиться. Ибо сияющий призрачный шар, разбуженный знаниями Древних, указал, что ключи к предотвращению апокалипсиса могут находиться в разных местах. Первая группа отправилась в Студеные Пустоши, погруженные во тьму и промерзшие насквозь земли, о которых практически ничего не известно. Вторая оказалась в огромной столице жестокой южной империи, где расположено таинственное хранилище мудрости – Кодекс Бездны. Время на исходе – со всех сторон света собираются армии, готовые начать Великую войну. А между тем спасители мира обнаруживают: кто-то из них – не тот, кем его считают. А кто-то – и вовсе не тот, кем считает себя сам… Продолжение новейшего фантастического цикла Джеймса Роллинса – автора с мировым именем, создателя многочисленных бестселлеров New York Times № 1, переведенных на 40 языков. – «Талантливый рассказчик, который легко дрейфует от триллера к фэнтези и обратно. Потрясающее повествование».– Терри Брукс «Мощное, блистательное эпическое фэнтези от выдающегося романиста».– Джонатан Мэйберри «Будучи виртуозным мастером скрещивания жанров, здесь Джеймс просто на пике формы».– Роберт Сальваторе «Роллинс – это то, что получается, если поместить Дэна Брауна и Майкла Крайтона в адронный коллайдер».– New York Times



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