Леди Неудача. Мелина Боярова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За плечами три неудачных брака и разочарование в любви, а также молодые годы и вера в личное счастье. К моим тридцати с хвостиком только и достоинств что отдельная квартира, да работа рядом с домом. Неудачница! – назвал бы кто-то и, возможно, не ошибся. Ведь даже в мелочах не везет. Казалось бы, чт�о такого в предпраздничной суете позволить себе небольшой шопинг? Я, может, о новой сумке полгода мечтала. И что? Отдать ее какой-то нахалке? Ну уж нет! Если ухватила синицу за хвост, то и до журавля дотянусь. Хоть бы и за ним в другой мир пришлось отправиться.



Леди Неудача слушать на видеосервисе Wink.