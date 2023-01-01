Леди и война. Цветы из пепла. Карина Демина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Возвращение Кайя Дохерти обернулось для Изольды настоящим испытанием. Радость и эйфория первой встречи сменились ясным пониманием того, что любимый уже никогда не станет прежним, а семейное счастье превратится в тяжелое бремя. Вместе с отчаянной попыткой объединить семью героине предстоит �вернуть чувства мужа, научить его контролировать собственные силы и доверять близким. Теперь, когда на кону стоит будущее, нет места сомнениям. Ведь Хаот и мятежники уже приготовились нанести сокрушительный удар.



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