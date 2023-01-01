Леди и война. Пепел моего сердца. Карина Демина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта война не несла ни выгоды, ни власти, но нужно было как-то держаться. Когда рядом было крепкое мужское плечо любимого человека, Изе казалось, что она справится. Но Кайя ранил в руку снайпер. Герой остался жив. Но какой ценой? Сосредоточив свою энергию, он попал в точку нулевого притяжения, где стал самым обыкновенным человеком, а пуля в плече превратилась в кусок свинца. Но он дышит, это главное. Теперь нужно позаботиться о жене. Супругам тяжело пережить вынужденную разлуку, но что им еще остается? Только стойко борясь с трудностями, они смогут восстановить семью. А Иза еще к тому же должна забыть свои обиды и вернуться в Город.



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