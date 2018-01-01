Лазурный дракон. Владимир Василенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя-фантаста, работающего в жанре LinRPG, Владимира Василенко «Лазурный дракон», третья в серии «Стальные псы». Новые приключения Мангуста и его друзей. Герой окреп, многому научился, но расслабляться не стоит. Стальным псам брошен очередной вызов, и на кону – судьбы людей, которые стали ему близки. В этой игре он просто не имеет права на ошибку. Знать бы еще, что это за игра, и каковы еe правила… Аудиокнига озвучена популярным артистом и известным актером дубляжа Олегом Новиковым, на чьем счету более 38 ролей в фильмах (в том числе «Интерны», «Филфак», «СашаТаня», «Склифософский» дублирование в более, чем 150 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Тихоокеанский рубеж 2» (2018), «Игра престолов», «Лига справедливости» (2017), «Инферно» (2016), «Варкрафт» (2016), «Марсианин» (2015), «Риддик» (2013), «Стартрек: Возмездие» (2013). ©



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