Лазарь. Ларс Кеплер (книга, 2020) слушать онлайн

Седьмое дело Йоны Линны. Вы долго не сможете уснуть! Йона Линна служит участковым полицейским в стокгольмском районе Норрмальм и через несколько недель должен вновь вернуться на должность комиссара уголовной полиции. А в это время в Осло в многоквартирном доме находят труп мужчины. По всей комнате видны следы борьбы, так что в насильственном характере смерти сомнений не остается. Дело принимает совершенно другой оборот, когда в холодильнике жертвы обнаруживаются замороженные останки человеческих тел. Самое страшное, что все улики указывают на то, что к делу имеет отношение Юрек Вальтер, один из самых опасных, жестоких и беспощадных преступников, с которыми когда-либо сталкивался Линна. Но как такое возможно, ведь у детектива нет никаких сомнений в том, что Вальтер мертв. Но если это не так, то смертельная опасность угрожает не только самому Линне, но и всем, кого он знает. Что за игру затеял Юрек или тот, кто стремится выдать себя за него?



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