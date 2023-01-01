WinkАудиокнигиЛайнер Вампиров. Андрей Белянин,Галина Черная
Лайнер Вампиров. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези784 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Маленький вокзал, тихий городок, глухая провинция. Что интересного может здесь ждать молодого выпускника столичной полицейской академии? Скука, серость и рутина. Как бы не так! Перспективный сержант Ирджи Брадзинский оказывается в водовороте опасных приключений. А в мире, населенном ведьмами, горгулиями, упырями, бесами и вампирами, это опасно вдвойне! Но и сам Брадзинский не прост. Точнее, он просто черт. То есть самый натуральный черт. А что? Должен же хоть кто-то встать на пути преступности, защищая закон и порядок. И никакая Кровавая Белоснежка его не остановит.
Лайнер Вампиров слушать на видеосервисе Wink.