Лайнер Вампиров. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маленький вокзал, тихий городок, глухая провинция. Что интересного может здесь ждать молодого выпускника столичной полицейской академии? Скука, серость и рутина. Как бы не так! Перспективный сержант Ирджи Брадзинский оказывается в водовороте опасных приключений. А в мире, населенном ведьмами, горгулиями, упырями, бесами и вампирами, это опасно вдвойне! Но и сам Брадзинский не прост. Точнее, он просто черт. То есть самый натуральный черт. А что? Должен же хоть кто-то встать на пути преступности, защищая закон и порядок. И никакая Кровавая Белоснежка его не остановит.



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