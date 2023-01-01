WinkАудиокнигиLawrence, David Herbert. The Lovely Lady. Stories / Очаровательная леди. Рассказы. Дэвид Герберт Лоуренс
Lawrence, David Herbert. The Lovely Lady. Stories / Очаровательная леди. Рассказы. Дэвид Герберт Лоуренс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Иностранные языки218 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Романы «Сыновья и любовники», «Любовник леди Чаттерлей», шокировавшие когда-то широкую публику и принесшие автору скандальную известность, заслонили его не менее яркие рассказы, герои которых, несмотря на обстоятельства, сохраняют чувство собственного достоинства и веру в истинные ценности. На английском и русском языках. You Touched Me The Lovely Lady Ты тронула меня Очаровательная леди
Lawrence, David Herbert слушать на видеосервисе Wink.