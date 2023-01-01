Лавка древностей. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘Что касается самого романа, то я не собираюсь распространяться о нем здесь. Множество друзей, которых он подарил мне, множество сердец, которые он ко мне привлек, когда они были полны глубоко личного горя, придают ему ценность в моих глазах, далекую от общего Значения и уходящую корнями ‘в иные пределы’. Скажу здесь только, что, работая над ‘Лавкой древностей’, я все время старался окружить одинокую девочку странными, гротескными, но все же правдоподобными фигурами и собирал вокруг невинного личика, вокруг чистых помыслов маленькой Нелл галерею персонажей столь же причудливых и столь же несовместимых с ней, как те мрачные предметы, которые толпятся у ее постели, когда будущее ее лишь намечается.’ ‘Лавка древностей’, Чарльз Диккенс



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