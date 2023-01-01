Лавандовый сад. Люсинда Райли (книга, 2020) слушать онлайн

От автора «Семи сестер» Люсинды Райли. Это история о мире и войне, преемственности поколений, о любви и предательстве, и о тайнах, которые должны быть раскрыты, чтобы изменить жизни многих, очень многих людей. Эмили наследует по линии отца старинный родовой замок с прекрасными садами и виноградниками, но вместе с этим – уйму долгов и вопросы без ответов о прошлом семьи. До этого она вела простую жизнь в Париже. У нее были сложные отношения с матерью, она не планировала возвращаться в места, где провела детство. Однако смерть матери и знакомство с Себастьяном, владельцем картинной галереи в Лондоне, чья бабушка также была связана с родовым домом Эмили, перечеркивают всю ее жизнь на до и после. «Семейные тайны, шпионаж военного времени и верность, которую приходится поставить на карту. Все это „Лавандовый сад“ – идеальная книга для поклонников исторических романов». – The Booklist.



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