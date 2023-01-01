Лань в чаще. Книга 1: Оружие Скальда. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

При случайной встрече на морском побережье Торвард, конунг фьяллей, невольно убил Скельвира, приняв его за Бергвида Черную Шкуру, своего давнего врага. У Скельвира нет сыновей, за него некому мстить. Его дочь, Ингитора, оказывается перед выбором: выйти замуж и предоставить право мести мужу или �же попытаться сделать это самой. Она не воительница, зато обладает сильным поэтическим даром, и мстит за смерть отца, складывая о Торварде позорящие стихи. Но этой мести деве-скальду показалось мало. Эгвальд, сын конунга слэттов, влюблен в нее и хочет видеть своей женой. И тогда она посылает его с войском на Торварда, желая получить голову своего врага…



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