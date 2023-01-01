Лабрадор Трисон покоряет Голливуд. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наверное, хотя бы раз в жизни за просмотром какого-нибудь потрясающего кино вы задумывались: а как же вообще снимают фильмы? Как подбирают актеров на роли? Кто пишет сценарий? И правда ли, что порой, чтобы снять сцену, которая длится несколько минут, уходит несколько часов, а то и дней? Лабрадору �Трисону тоже все это очень интересно, и поэтому он отправляется в Голливуд! Пакуй чемоданы и улетай вместе с ним на другой континент – в далекую Америку.



Лабрадор Трисон покоряет Голливуд слушать на видеосервисе Wink.