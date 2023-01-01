Лабиринты разума. Евгений Кострица
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Лабиринты разума. Евгений Кострица

Лабиринты разума. Евгений Кострица (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика528 мин16+

Сюжет

"Нет истины на земле, но нет ее и на небе…". Направленная эволюция, породившая человечество, противостояние Чистых Миров и Сумрачной Тени, гибель цивилизаций и таинственное исчезновение Защитника – одного из самых могущественных существ во Вселенной. Две пары, две истории любви: могущественный демиург и ученая-фейри, простой человек и нимфа-изгой, предназначенные друг друг высшими силами.

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