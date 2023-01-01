WinkАудиокнигиЛа�биринт смерти. Филип Дик
Лабиринт смерти. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика353 мин16+
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Сюжет
Четырнадцать странников прибывают на планету Делмак-0. Тринадцать прилетают по контракту колонистов, а один, теолог, – ради молитвы. Они слишком поздно понимают, что в этом таинственном месте, где даже атмосфера словно вызывает паранойю и психоз, их молитвы бесполезны. Ибо на Дельмак-0 Бога не существует, либо Он намерен уничтожить Свои творения.
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