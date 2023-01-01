Кюхля. Юрий Тынянов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Кюхля» Юрия Николаевича Тынянова – знаменитого русского и советского прозаика, поэта, драматурга, сценариста, переводчика, литературоведа и критика, представителя русского формализма, обладателя Ордена Трудового Красного Знамени. «Чтобы можно было полюбить человека, он должен иметь хоть один порок» -Юрий Николаевич Тынянов Вильгельм кончил с отличием пансион. Он приехал домой из Верро изрядно вытянувшийся, ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. Устинья Яковлевна видела, как, читая стихи, он оборачивался быстро и, когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам. Устинья Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала потом ему за обедом кусок получше. Вильгельм был уже большой, ему шел четырнадцатый год, и Устинья Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать. Собрался совет… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Кюхля слушать на видеосервисе Wink.