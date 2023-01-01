Квентин Дорвард. Вальтер Скотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа происходит во второй половине XV века во Франции. В это непростое для страны время во главе ее стал хитрый, расчетливый и жестокий монарх Людовик XI. Молодой шотландец Квентин Дорвард приезжает во Францию в надежде заработать и прославиться. В пути прямодушный и благородный юноша знакомится с неким «дядюшкой Пьером», не подозревая, что это никто иной, как сам Людовик XI. Квентин становится стрелком королевской гвардии. По стечению обстоятельств, судьба монарха оказывается в руках шотландского дворянина.



Квентин Дорвард слушать на видеосервисе Wink.