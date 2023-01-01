Кусалки. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Чудеса происходят не каждый день, но если уж начинают случаться, то их уже не остановишь. Вот и у Вовы произошло не одно, а сразу несколько удивительных событий! Сначала он познакомился с крошечной девочкой-куклой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живет самый настоящий водяной Буль-бульчик. Еще в его комнате за батареей поселились забавные человечки – кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю хозяйничать. То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную книгу или заберутся в школьный рюкзак, чтобы сделать за мальчика домашнее задание. И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с проказливыми человечками? Может, кукла Даша и водяной Буль-бульчик помогут ему в этом?



Кусалки слушать на видеосервисе Wink.