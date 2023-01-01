Курсы «Подготовка к ЕГЭ по истории России». Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данный курс посвящен подготовке к итоговой аттестации по школьному курсу по истории, подготовке к сдаче единого государственного экзамена и дальнейшему поступлению школьника в ВУЗ. Главные задачи данного курса в заполнении пробелов и систематизации знаний. Аудиокурс позволит школьникам в �удобное время прослушивать материалы, работать в своем темпе (непонятные темы прослушать несколько раз, знакомые материалы пропустить). Простота и ясность изложения позволят в короткие сроки повторить большой объем материала.



Курсы «Подготовка к ЕГЭ по истории России» слушать на видеосервисе Wink.