Курс русской истории в 5-ти частях. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – российский историк, почетный академик Петербургской академии наук, профессор Московского университета и Московской духовной академии, создатель научной истории России. Талантливый преподаватель, блестящий и остроумный лектор, Ключевский пользовался огромной популярностью у студентов. В 1880-х гг. Ключевский начал читать в Московском университете общий курс истории России, а в начале 1900-х гг. начал его подготовку к изданию. «Курс русской истории» – главный труд жизни Ключевского, в котором он изложил свою концепцию исторического развития России. Яркие по форме и доступные по содержанию лекции представляют огромный интерес не только для отечественной исторической науки, но и как явление русской и мировой культуры. В 1-й том вошли двадцать лекций. В них освещены основные элементы концепции Курса и общей периодизации русской истории. Повествование охватывает время с Древнейшего периода и завершается XIV веком. Во 2-й том включены лекции: с XXI по XL, повествующие о развитии Русского государства с середины XV в. до XVI в. Основное внимание в них сосредоточено на процессе формирования боярства и укрепления царской власти, превращения «Руси Верхневолжской» в «Русь великую, Московскую». В 3-й том включены лекции с XLI по LVIII. В центре внимания автора XVII век – период становления русского самодержавия. Описана предыстория эпохи Петра I. В 4-й том включены лекции с LIX по LXXIV. Они посвящены двум «эпохам» – Петра I и дворцовых переворотов...Слушайте книгу.



Курс русской истории в 5-ти частях слушать на видеосервисе Wink.