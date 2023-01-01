Культура речи. Как правильно и грамотно говорить по-русски. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс познакомит вас с культурой речи, являющейся одним из разделов языкознания. Задачей курса является выработка норм и правил пользования языком. Пособие содержит полный и систематизированный материал по данной теме. С помощью диска вы научитесь говорить не только правильно, но и выразительно, используя разные речевые стили. Курс предназначен как для школьников и абитуриентов, так и для всех, желающих в приятной форме повысить свое речевое мастерство.



Культура речи слушать на видеосервисе Wink.