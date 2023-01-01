Куколка Последней Надежды. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маги сокрытого от непосвященных Тайного Города, основанного на берегах Москвы-реки потомками древних властителей Земли, могли многое. Почти все. И тем удивительнее, что Куколка Последней Надежды, обманывающая саму смерть, была создана вовсе не ими, а Целителями, принадлежащими к человеческой расе. Великие Дома Тайного Города давно наложили запрет на использование Куколок – ведь спасти кого-либо можно было лишь ценой чужой жизни. Но что значит любой запрет для того, чьим смыслом жизни стала месть? И тот, кто много лет боролся со смертью, сам решается на убийство…



Куколка Последней Надежды слушать на видеосервисе Wink.