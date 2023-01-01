Кукловод. Партизан. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Партизан" – фантастический роман Константина Калбазова, вторая книга цикла «Кукловод», жанр боевая фантастика, попаданцы. Реалити-шоу из параллельного мира продолжается… Сергей Шейранов, кукловод, способный при определенных условиях переносить свой разум в тело другого человека, пер�ежив множество приключений в качестве русского офицера на Кавказской войне середины XIX века, вынужден примерить новую роль. Отныне он разведчик-диверсант Первой Мировой Иван Шестаков. Шейранов-Шестаков получает необычное задание – сколотить своего рода партизанский отряд, состоящий из безжалостных убийц, готовых на все. Даже на то, чтобы… изменить историю России…



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